Son dakika gündem: Antalya ve Muğla'da orman yangınlarına 13 uçakla müdahale ediliyor
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Son dakika gündem: Antalya ve Muğla'da orman yangınlarına 13 uçakla müdahale ediliyor

Son dakika gündem: Antalya ve Muğla'da orman yangınlarına 13 uçakla müdahale ediliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ANTALYA ve Muğla'da toplam 6 noktada devam eden orman yangınlarına havadan toplam 13 uçakla müdahale ediliyor.

ANTALYA ve Muğla'da toplam 6 noktada devam eden orman yangınlarına havadan toplam 13 uçakla müdahale ediliyor. 

Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya'da 2, Muğla'da 4, Tunceli'de ise 1 olmak üzere toplam 7 orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Antalya'da 2 noktadaki orman yangınına şu anda farklı su atma kapasitelerine sahip 7 uçak ve 20 helikopter ile müdahale gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde Muğla'da 4 noktada devam eden orman yangınlarına ise 6 uçak ve 15 helikopter ile havadan müdahale ediliyor. Bölgede 3 uçak da idari görevlerde kullanılıyor. 

Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Hırvatistan tarafından gönderilecek uçağın bugün akşam saatlerinde yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına katılacağı belirtildi. İspanya'nın göndereceği 2 uçağın ise yarın öğle saatlerinde Türkiye'ye ulaşarak yangın söndürme çalışmalarında görev alacağı bildirildi.Hava gücü içinde yer alan 10 helikopterin ise Adana, Mersin, Hatay gibi kentlerde söndürülen orman yangınlarında soğutma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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