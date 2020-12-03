Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

03.12.2020 21:41 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:53

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'daki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'daki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Antalya'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Yüzüncü Yıl, Atatürk ve Sakarya bulvarlarının, kısıtlamanın başlamasıyla boş kaldığı görüldü.

Polis ekiplerinin cadde ve sokaklarında denetimler gerçekleştirdiği kentte, vatandaşlar ekip araçlarından yapılan anonslarla uyarıldı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyduğu görüldü.

-Muğla

Muğla'da kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu merkez ilçe Menteşe'de, önemli meydan ve alanlar boşaldı.

Turistik ilçeler Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Turistik ilçelerde normal zamanlarda yoğunluk yaşanan sahildeki bisiklet ve yürüyüş yolları boş kaldı.

Kent genelinde önlem alan polis ve jandarma ekipleri, vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendirdi. Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetimlerini sürdürdü.

-Isparta

Isparta'da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler ve meydanlar boşaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarla kentin en işlek Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, sokakta ve caddelerde denetimler yaptı.

Burdur

Burdur'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentte cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Kenttin işlek noktaları, park ve bahçeleriyle cadde ve sokaklar boş kaldı, market ve alışveriş mağazaları kapandı.

Cumhuriyet Meydanı, Köprübaşı ve Çatalpınarı kavşakları ile Atatürk, Gazi ve İstasyon caddelerinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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