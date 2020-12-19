Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

19.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:02

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim oldu.

Antalya'da vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sadece turistlerin olduğu görüldü. Bazı turistler denize girerken, bazıları da spor yaptı.

Kara ve havadan denetimler yapıldı.

Kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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