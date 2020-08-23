Son dakika gündem: ANTALYA Motosiklet ve papağan hırsızı yakalandı Son dakika habere göre Motosiklet ve papağan hırsızı yakalandıANTALYA'nın Alanya ilçesinde önce motosiklet, ardından da bir iş yerinden papağan çaldığı belirlenen şüpheliyi polis yakaladı.

Motosiklet ve papağan hırsızı yakalandı ANTALYA'nın Alanya ilçesinde önce motosiklet, ardından da bir iş yerinden papağan çaldığı belirlenen şüpheliyi polis yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle bırakıldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bektaş Mahallesi Bostancıpınar Caddesi üzerindeki bir iş yerinden papağan çalındığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda hırsızlık şüphelinin A.O.B. (20) olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda polis ekipleri, şüphelinin papağan hırsızlığından önce de V.Ö.'ye ait motosikleti park halindeyken çaldığını öğrendi. Hırsızlık şüphelisinin ayrıca papağanı çalmaya bu motosikletle gittiği belirlendi. Polisler 2 ayrı hırsızlık olayına karışan A.O.B.'yi Saray Mahallesi'nde bulunan bir arkadaşının evinde yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: DHA