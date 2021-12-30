Son dakika gündem: Antalya merkezli sahte içki operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 295 litre sahte alkol ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlattı.

Antalya merkezli Isparta, Konya ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 295 litre sahte içki, 508 sahte bandrol, 623 dolu şişe, 455 boş şişe ve 2 bin 469 etiket ile kapüşon, plastik kelepçe ele geçirildi.

Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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