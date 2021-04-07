Son dakika gündem: Antalya'daki deniz paraşütü kazasına ilişkin davada yargılanan sanıklar beraat etti

Bir son dakika haberine göre Antalya'da deniz paraşütünün halatının kopması sonucu bir Rus turistin ölümü ve annesinin yaralanmasıyla ilgili yargılanan iki sanığın beraatine karar verildi.