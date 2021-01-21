Son dakika gündem: Antalya'da yol kontrol noktasına yaşam tüneli açıldı

Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin yol kontrolü yaptığı Hacıobası mevkisine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yaşam tüneli açıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin yol kontrolü yaptığı Hacıobası mevkisine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yaşam tüneli açıldı.

Tünelin açılışına Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay İlker Özcan ve İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaarslan katıldı.

Yaşam tünelinde incelemelerde bulunan Kaymakam Yiğit'e jandarma trafik personeli tarafından brifing verildi.

Açılışta, ilçede son 5 yıl içerisinde hiç trafik kazası yapmayan ve ceza almayan 3 kamyon şoförüne de plaket verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur