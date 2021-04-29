Son dakika gündem: Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandıİl Jandarma Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yasa dışı bahis oynatıldığı gerekçesiyle yakalanan 6 şüphelinin...
Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yasa dışı bahis oynatıldığı gerekçesiyle yakalanan 6 şüphelinin karakoldaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden İ.S. savcılık talimatıyla salıverildi, R.G.K, Ş.E, A.F.A, N.Y. ve H.Y. adliyeye sevk edildi. Zanlılardan R.G.K, Ş.E, N.Y. ve H.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.F.A'ya ev hapsi verildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle 27 Nisan'da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınmıştı. Yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen 30 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt