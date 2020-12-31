Son dakika gündem: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika gündem: Antalya'da uyuşturucu operasyonu

31.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:30
Son dakika gündem: Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler: Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Kestel Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler H.Y. ve V.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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