Son dakika gündem: Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Kestel Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler H.Y. ve V.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt