Son dakika gündem: Antalya'da uçuruma devrilen araçtaki doktor öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Korkuteli ilçesinde uçuruma devrilen araçtaki doktor, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde uçuruma devrilen araçtaki doktor, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cehennem Deresi mevkisindeki kazada kendisi gibi doktor olan eşi Aslıhan Ensari Şimşek ile yaralanan Mert Şimşek (34), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şimşek'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan yakınları tarafından alındı.

Cenazenin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Aslıhan Ensari Şimşek'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Mert Şimşek (34) yönetimindeki 06 AS 0647 plakalı araç, Antalya-Korkuteli kara yolunun Cehennem Deresi mevkisinde dün, yoldan çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlanmış, kazada sürücü ile eşi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin