Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
02.11.2020 23:27 | Son Güncelleme: 03.11.2020 00:02
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Üzeyir Saraç yönetimindeki 07 AES 167 plakalı otomobilin motor bölümü, Yukarı Pazarcı Mahallesi 4075 Sokak'ta seyir halindeyken alev aldı.
Eşi ve çocuğunun da bulunduğu otomobili yol kenarına çeken Saraç, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur