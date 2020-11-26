Son dakika gündem: Antalya'da sahile fok ölüsü vurdu
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Son dakika gündem: Antalya'da sahile fok ölüsü vurdu

26.11.2020 20:57 | Son Güncelleme: 26.11.2020 21:00
Son dakika gündem: Antalya'da sahile fok ölüsü vurdu

Son dakika haberler: Antalya'nın Kaş ilçesi sahilinde ölü fok bulundu.

Antalya'nın Kaş ilçesi sahilinde ölü fok bulundu.

İhbar üzerine Seyret Çakılı Plajı'na giden Kalkan Sahil Güvenlik ekipleri, 250 kilogram ağırlığında, 2,5 metre uzunluğunda ölü fokla karşılaştı.

Yaşlılık nedeniyle öldüğü tahmin edilen fokun, incelemenin ardından belirlenecek alana gömüleceği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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