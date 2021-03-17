Antalya'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

17.03.2021 06:49 | Son Güncelleme: 17.03.2021 06:57

ANTALYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti 2 bin 500 polisin katılımıyla helikopter destekli operasyon düzenlendi.

ANTALYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti 2 bin 500 polisin katılımıyla helikopter destekli operasyon düzenlendi. Aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde belirlenen yaklaşık 200 adrese, şafak vakti 2 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda ve narkotik köpekleri kullanıldı. Operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi. Girilen adreslerde yapılan aramalar sonucu, satılmak üzere paketlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucu aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, bazı şüphelilerin olası polis baskınlarından haberdar olmak için evlerin ve bahçelerin çeşitli yerlerine güvenlik kameraları koyduğu ortaya çıktı.

Antalya'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Antalya'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Antalya'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Antalya'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Antalya'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Antalya'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Antalya'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Antalya'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Ferhan Şensoy Pelin Öztekin
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Caner Erkin Halis Özkahya Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 06:57:54. #1.15#
title