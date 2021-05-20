Son dakika gündem: Antalya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı
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Son dakika gündem: Antalya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Son dakika gündem: Antalya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 AAN 370 plakalı otomobil, Kökez Mahallesi Veli Yılmaz Caddesi'nde arkadaşları ile oynayan 8 yaşındaki Mehmet Armağan'a çarptı.

Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika gündem: Antalya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı
Son dakika gündem: Antalya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı
Son dakika gündem: Antalya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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