Son dakika gündem: Antalya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı
Son dakika haberler: Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 AAN 370 plakalı otomobil, Kökez Mahallesi Veli Yılmaz Caddesi'nde arkadaşları ile oynayan 8 yaşındaki Mehmet Armağan'a çarptı.
Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer