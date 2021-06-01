Son dakika gündem: Antalya'da ölü bulunan Ukraynalı turistin cenazesi teslim alındı
Son dakika haberleri: Antalya'da ölü bulunan Ukraynalı kadın turistin cenazesi konsolosluk görevlilerine teslim edildi.
Antalya'da ölü bulunan Ukraynalı kadın turistin cenazesi konsolosluk görevlilerine teslim edildi.
Tatil amacıyla 1 Mayıs'ta kente gelen Yana Kryvosheia'dan (42) haber alınamaması üzerine son telefon sinyalinin alındığı Konyaaltı ilçesindeki Geyiksivrisi zirvesinde başlatılan arama çalışmaları sonucunda, bölgedeki kayalıklardan uçuruma düştüğü belirlenen Kryvosheia'nın cesedi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Ukrayna konsolosluk yetkililerine teslim edilen cenazenin, öğlen saatlerinde uçakla Ukrayna'ya gönderileceği öğrenildi.
Kryvosheia'nın 10 Mayıs'ta ülkesine dönmemesi üzerine yakınları yetkililerden yardım istemişti. Kryvosheia'nın Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine "zirvedeyim, manzara çok güzel" diye mesaj attığının belirlenmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
Arama çalışmalarının 16. gününde Kryvosheia'nın cesedi bulunmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş