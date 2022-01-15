Son dakika gündem: Jandarmaya ateş etmeye çalışan firari yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Jandarmaya ateş etmeye çalışan firari yakalandı

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Antalya'da "Dur" ihtarına uymayarak jandarmaya ateş açmaya çalışan ve kasten yaralama suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'da "Dur" ihtarına uymayarak jandarmaya ateş açmaya çalışan ve kasten yaralama suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten yaralama, alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanma suçlarından araması bulunan H.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin Sarılar Mahallesinde belirlenen adrese düzenlediği operasyon sırasında firari silahla kaçmaya çalıştı. "Dur" ihtarına uymayarak jandarmaya ateş etmeye çalışan şüphelinin silahı tutukluluk yaptı. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen H.E. gözaltına alındı.

Son dakika gündem: Jandarmaya ateş etmeye çalışan firari yakalandı

Son dakika gündem: Jandarmaya ateş etmeye çalışan firari yakalandı

Son dakika gündem: Jandarmaya ateş etmeye çalışan firari yakalandı

Antalya'da Ocak ayı ortasında deniz keyfi

Antalya'da Ocak ayı ortasında deniz keyfi

 Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye bir operasyon daha

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye bir operasyon daha
AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son dakika haberlerine göre Antalya'da "Dur" ihtarına uymayarak jandarmaya ateş açmaya çalışan ve kasten yaralama suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

title