Son dakika gündem: Jandarmaya ateş etmeye çalışan firari yakalandı
Son dakika haberlerine göre Antalya'da "Dur" ihtarına uymayarak jandarmaya ateş açmaya çalışan ve kasten yaralama suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'da "Dur" ihtarına uymayarak jandarmaya ateş açmaya çalışan ve kasten yaralama suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten yaralama, alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanma suçlarından araması bulunan H.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin Sarılar Mahallesinde belirlenen adrese düzenlediği operasyon sırasında firari silahla kaçmaya çalıştı. "Dur" ihtarına uymayarak jandarmaya ateş etmeye çalışan şüphelinin silahı tutukluluk yaptı. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen H.E. gözaltına alındı.