Son dakika gündem: Antalya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı Son dakika gelişmesine göre Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan iki yıldır aranan K.Ç. ile Kütahya Ağır Ceza Mahkemesince aynı suçtan hakkında bir yıldır arama kararı bulunan R.Ç, yakalandı.

Şüphelilerden R.Ç'nin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve hemşireyken kamu görevinden ihraç edildiği belirtildi.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA