Son dakika gündem: Antalya'da farklı zamanlarda iki kadının öldürüldüğü iki olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı

Son dakika habere göre Antalya'nın Elmalı ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği evdeki kadını boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ile 3 yıl önce benzer şekilde başka bir kadını da birlikte öldürdüklerini söylediği suç ortağı tutuklandı.