Son dakika gündem: Antalya'da evde çıkan yangında yatalak kadın öldü
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Son dakika gündem: Antalya'da evde çıkan yangında yatalak kadın öldü

27.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:54
Son dakika gündem: Antalya'da evde çıkan yangında yatalak kadın öldü

Son dakika habere göre Antalya'nın Serik ilçesinde evde çıkan yangında, yatalak kadın hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde evde çıkan yangında, yatalak kadın hayatını kaybetti.

Gebiz Mahallesi Karapınar mevkisinde Havvana Avşar'ın (93) kızlarıyla yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evdekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında, evdeki Avşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Avşar'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yaşlı kadının 15 yıldır yatalak olduğu, kızlarının dönüşümlü olarak annelerine baktığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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