Son dakika gündem: Antalya'da çocuklar sünnet şöleninde eğlendi - Haberler
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Son dakika gündem: Antalya'da çocuklar sünnet şöleninde eğlendi

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Antalya'da çocuklar sünnet şöleninde eğlendi

Bir son dakika haberine göre Antalya'da düzenlenen sünnet şöleninde bir araya gelen çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen sünnet şöleninde bir araya gelen çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi.

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığı, 135 çocuk ve ailelerini Çakırlar mevkisindeki özel bir işletmede düzenlenen sünnet şöleninde buluşturdu.

Programda, müzik dinletisi ve palyaço gösterisinin ardından ikramlarda bulunuldu, çocuklara hediyeler dağıtıldı.

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, gazetecilere, farkındalık oluşturmak için böyle sünnet şöleni düzenlediklerini belirterek, "Şimdiye kadar hayatlarında böyle bir eğlence görmemiş çocuklarımız vardı. Onları hem aileleri hem de diğer arkadaşlarıyla böyle bir ortamda kaynaştırmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Yarınlarımızı daha iyi hazırlayabilmek için çocuklarımıza ilgi ve alaka göstermek suretiyle geleceğe daha iyi bakacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Son dakika gündem: Antalya'da çocuklar sünnet şöleninde eğlendi

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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