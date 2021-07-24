Son dakika gündem: Antalya'da çıkan kavgada silahla başından vurulan kişi hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika haber: Antalya'nın Manavgat ilçesinde 12 gün önce çıkan kavgada av tüfeğiyle başından yaralanan 45 yaşındaki Menderes Çoban, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 12 gün önce çıkan kavgada av tüfeğiyle başından yaralanan 45 yaşındaki Menderes Çoban, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Evrenseki Mahallesi'nde alacak anlaşmazlığı yaşadığı iddia edilen kişilerce av tüfeğiyle yaralandıktan sonra kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alınan Çoban müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Çoban'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Çoban'ın cenazesinin Diyarbakır'da defnedileceği öğrenildi.

Menderes Çoban 12 Temmuz'da alacak anlaşmazlığı yaşadığı öne sürülen 2 kişinin silahlı saldırı sonucu iş yerinde başından yaralanmış ve Antalya'daki bir özel hastanede tedavi altına alınmıştı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş