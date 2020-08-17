Son dakika gündem: Antalya'da bir kişi ölü bulundu Son dakika haberi: Antalya'da bir kişi oturduğu apartmanın arkasında ölü bulundu.

Antalya'da bir kişi oturduğu apartmanın arkasında ölü bulundu.

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir apartmanın arkasında yerde bir kişinin hareketsiz yattığı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Gelen sağlık ekibi, hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede, ölen kişinin apartmanın giriş katında yaşayan İlhan Çobanoğlu (65) olduğunu tespit etti.

Çobanoğlu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA