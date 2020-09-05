Son dakika gündem: Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
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Son dakika gündem: Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Son dakika gündem: Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
05.09.2020 22:31 | Son Güncelleme: 05.09.2020 23:06

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Kültür Mahallesi 3864 Sokak'ta yaşayan Hasan Tezcan (67), işten eve gelen kızı tarafından hareketsiz bulundu. Ailenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tezcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tezcan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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