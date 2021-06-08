Son dakika gündem: ANTALYA ALANYA'DA FUHUŞ OPERASYONU 2 GÖZALTI
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Son dakika gündem: ANTALYA ALANYA'DA FUHUŞ OPERASYONU 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, zorla fuhuş yaptırılan 4 yabancı uyruklu kadın ülkelerine gönderilmek üzere Göç İdaresi'ne gönderildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, zorla fuhuş yaptırılan 4 yabancı uyruklu kadın ülkelerine gönderilmek üzere Göç İdaresi'ne gönderildi.

Alanya'da Manavgat'tan 4 yabancı uyruklu kadınının getirilerek fuhşa zorlandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri İ.S. (32) ve M.K. (20) isimli şüphelilerin Manavgat'tan getirdikleri 1'i Kazakistan, 3'ü Özbekistan uyruklu 4 kadına Alanya'da zorla fuhuş yaptırdıklarını belirlemelerinin üzerine şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin neticesinde fuhşa zorlanan 4 kadın ile İ.S. ve M.K. yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin üzerinde internet üzerinden fuhuş pazarlığı yapmak için kullandıkları cep telefonları ele geçirildi. İşlemleri yapılmak üzere şüpheliler ve 4 kadın karakola götürülürken, fuhşa zorlanan kadınlar işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Antalya Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika gündem: ANTALYA ALANYA'DA FUHUŞ OPERASYONU 2 GÖZALTI
Son dakika gündem: ANTALYA ALANYA'DA FUHUŞ OPERASYONU 2 GÖZALTI
Son dakika gündem: ANTALYA ALANYA'DA FUHUŞ OPERASYONU 2 GÖZALTI
Son dakika gündem: ANTALYA ALANYA'DA FUHUŞ OPERASYONU 2 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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