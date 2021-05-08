Son dakika gündem: Anne ve babasını koronavirüsten ölen hemşire: Elini öpeceğim kimse yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Anne ve babasını koronavirüsten ölen hemşire: Elini öpeceğim kimse yok

Son dakika gündem: Anne ve babasını koronavirüsten ölen hemşire: Elini öpeceğim kimse yok
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR'da her ikisi de koronavirüse yakalanıp, tedavi ile hastalığı yenen 2'şer çocuk annesi hemşireler Perihan Fidan (35) ile Esin Çağlar, Anneler Günü'nde tedbirlere uyulması konusunda çağrıda bulundu.

DİYARBAKIR'da her ikisi de koronavirüse yakalanıp, tedavi ile hastalığı yenen 2'şer çocuk annesi hemşireler Perihan Fidan (35) ile Esin Çağlar, Anneler Günü'nde tedbirlere uyulması konusunda çağrıda bulundu. Anne ve babasını koronavirüsten kaybeden Perihan Çağlar, annesiz ilk Anneler Günü'nü geçireceğini belirterek, "Anneler Günü'nü annemsiz ilk defa geçireceğim, çok zor. Diğer çocuklar annesiz geçirmesin. Benim yaşadığım acıyı hiç kimse yaşamasın. Hem annesiz hem babasız ilk Anneler Günü ve ilk bayram, elini öpeceğim kimse yok, o yüzden herkes dikkat etsin" dedi. 

Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde 15 yıldır hemşire olarak görev yapan Perihan Fidan, anne ve babasını koronavirüsten kaybetti. Hastalığa kendisi de yakalanan 2 çocuk annesi Fidan, zorlu geçen tedavi sürecinde öleceğini ve çocuklarını bir daha görmeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

'BEN ANNEMSİZ GEÇİRECEĞİM, DİĞER ÇOCUKLAR ANNESİZ GEÇİRMESİN'Annesiz ilk Anneler Günü'nü geçireceğini ve kendisi gibi başkalarının da annesiz kalmaması için kurallara uyulmasını duygu dolu sözlerle anlatan Fidan, "Ağustos ayında annemi, kasım ayında da babamı koronavirüsten kaybettim. Ocak ayında da kendim koronavirüse yakalandım ve ağır bir şekilde atlattım. İlk günler psikolojim çok bozulmuştu. Çünkü anne ve babamı kaybettiğim için acaba 'bana da mı bir şey olacak, çocuklarım bensiz mi kalacak' düşüncesiyle yıprandım. İki kızım var biri 6, biri de 9 yaşında. Çocuklarımı doya doya öpemiyorum, sarılma yok, mecburi bakımları dışında hiçbir şekilde temasımız olmuyor. Annemsiz ilk Anneler Günü, ben annemsiz ilk defa geçireceğim, çok zor. Diğer çocuklar annesiz geçirmesinler, o yüzden lütfen dikkat edelim. Benim yaşadığım acıyı hiç kimse yaşamasın hem annesiz hem babasız ilk Anneler Günü ve ilk bayram, çok zor, elini öpeceğim kimse yok bu bayramda, o yüzden herkes dikkat etsin" dedi.'ÖLECEĞİMİ VE ÇOCUKLARIMIN ANNESİZ KALACAĞINI DÜŞÜNDÜM'Aynı hastanede görev yapan 2 çocuk annesi hemşire Esin Çağlar da koronavirüs tedavisi görürken öleceğini ve çocuklarının annesiz kalacağını düşündüğü için sürekli ağladığını ifade etti. Çağlar, "Yakın zamanda koronavirüsü geçirdim, çok zorlu bir süreçti. Hem çalışmak hem koronavirüsü geçirmek, her ikisinde de zorluklarımız oldu. Hastanede yattım, açıkçası öleceğimi düşündüm, yani yolun sonuna geldiğimi düşündüm, bu kadar zordu. Çocuklarımın annesiz kalacağını düşündüm, sürekli ağlıyordum, iyileşebileceğim umudumu yitirmeye başlamıştım diyebilirim. Ben iyileşip döndükten sonra yeniden doğduğumu düşündüm, ikinci hayatım diye düşünüyorum hep. Bu virüs, hiç inatlaşacak, hafife alınacak bir şey değilmiş, bunu da gördük" diye konuştu.'BU HAFİFE ALINACAK BİR ŞEY DEĞİL, LÜTFEN TEDBİRLERE UYUN'Bu Anneler Günü'nün kendisi için daha anlamlı olduğunu kaydeden Esin hemşire, hastaneden çıktıktan sonra ilk olarak çocuklarına sarıldığını söylerken gözyaşına hakim olamadı. Her gün bu şekilde ağladığını ifade den Esin Çağlar, sağlıkçı bir anne olarak herkesten tedbirlere uymalarını isteyerek, şunları söyledi:

"Bu Anneler Günü benim için daha anlamlı, ikinci kez doğduğumu düşünüyorum çünkü. Hastanedeyken, çocuklarıma kavuşabilmek için her gün dua ediyordum. Hastaneden çıktıktan sonra ilk işim onlara kavuşurken sarılmak oldu. Ben her gün bu şekilde ağladım, çünkü onlara kavuşamayacağımı düşündüm hep. Tek düşüncem onlardı. Şimdi her kesten şunu istiyorum, lütfen tedbirlere uyun, maskenizi takın, aşınızı olun. Gerçekten zor bir süreç ve bu hafife alınacak bir şey değil. Sağlıkçı bir anne olarak tedbirlere uymalarını istiyorum, hep birlikte bir güç olalım ve bu Covidi ülkemizden gönderelim. Artık hayatımızda Covid kelimesi olmasın, hastalığı olmasın, bunu istiyorum herkesten." 


- Diyarbakır
Son dakika gündem: Anne ve babasını koronavirüsten ölen hemşire: Elini öpeceğim kimse yok
Son dakika gündem: Anne ve babasını koronavirüsten ölen hemşire: Elini öpeceğim kimse yok
Son dakika gündem: Anne ve babasını koronavirüsten ölen hemşire: Elini öpeceğim kimse yok
Son dakika gündem: Anne ve babasını koronavirüsten ölen hemşire: Elini öpeceğim kimse yok
Son dakika gündem: Anne ve babasını koronavirüsten ölen hemşire: Elini öpeceğim kimse yok
Son dakika gündem: Anne ve babasını koronavirüsten ölen hemşire: Elini öpeceğim kimse yok
Son dakika gündem: Anne ve babasını koronavirüsten ölen hemşire: Elini öpeceğim kimse yok
Son dakika gündem: Anne ve babasını koronavirüsten ölen hemşire: Elini öpeceğim kimse yok
Son dakika gündem: Anne ve babasını koronavirüsten ölen hemşire: Elini öpeceğim kimse yok
Son dakika gündem: Anne ve babasını koronavirüsten ölen hemşire: Elini öpeceğim kimse yok
Son dakika gündem: Anne ve babasını koronavirüsten ölen hemşire: Elini öpeceğim kimse yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

' Covid-19 tedavi rehberini güncelleyen Sağlık Bakanlığından alınan yeni karara göre, hidroksiklorokin ilacı, corona virüs tedavisinde artık...
" Covid-19 tedavi rehberini güncelleyen Sağlık Bakanlığından alınan yeni karara göre, hidroksiklorokin ilacı, corona virüs tedavisinde artık...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Özcan Deniz Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Serdar Aziz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Anne ve babasını koronavirüsten ölen hemşire: Elini öpeceğim kimse yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 12:30:06. #1.14#

title