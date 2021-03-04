Son dakika gündem: Ankara'ya şehit ateşi düştü

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in (49) şehadet haberi, Ankara'daki evine ulaştı.

Bingöl'den Tatvan'a giderken kaza kırıma uğrayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterde şehit olan 11 askerden Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in acı haberi, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evi ile Yenimahalle ilçesindeki baba evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu bina ile baba evi komşuları tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.Şehit Kurmay Albay Şentürk Aydınyer ve eşi Semra Aydınyer'in (49), 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi. Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara'da yaşadığı belirtilen Şehit Aydınyer'in cenazesinin yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER