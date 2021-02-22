Son dakika gündem: Ankara TEM ve istihbarat ekiplerince 14 DEAŞ şüphelisi yakalandı
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Son dakika gündem: Ankara TEM ve istihbarat ekiplerince 14 DEAŞ şüphelisi yakalandı

22.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:46
Son dakika gündem: Ankara TEM ve istihbarat ekiplerince 14 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenen yabancı uyruklu 14 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenen yabancı uyruklu 14 zanlı yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstihbarat ve TEM Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi 21 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, sabah erken saatlerde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen zanlılardan 14'ünü yakaladı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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