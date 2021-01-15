Soylu: "15 Temmuz gecesi şehit olan bütün vatan evlatlarını rahmetle, şükranla anıyoruz"
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Soylu: "15 Temmuz gecesi şehit olan bütün vatan evlatlarını rahmetle, şükranla anıyoruz"

15.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:58

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Dereceye giren öğrencilere hediye ve sertifikalarının verilmesi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Dereceye giren öğrencilere hediye ve sertifikalarının verilmesi

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (5)

Soylu: '15 Temmuz gecesi şehit olan bütün vatan evlatlarını rahmetle, şükranla anıyoruz'
Soylu: '15 Temmuz gecesi şehit olan bütün vatan evlatlarını rahmetle, şükranla anıyoruz'
Soylu: '15 Temmuz gecesi şehit olan bütün vatan evlatlarını rahmetle, şükranla anıyoruz'
Soylu: '15 Temmuz gecesi şehit olan bütün vatan evlatlarını rahmetle, şükranla anıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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