Soylu: "15 Temmuz gecesi şehit olan bütün vatan evlatlarını rahmetle, şükranla anıyoruz"
15.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Dereceye giren öğrencilere hediye ve sertifikalarının verilmesi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Dereceye giren öğrencilere hediye ve sertifikalarının verilmesi
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (5)
Kaynak: Anadolu Ajansı