Son dakika gündem: ANKARA 'İnsanlar, 'grip aşısı beni koronavirüsten de korur' diye düşünmesin'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: ANKARA 'İnsanlar, 'grip aşısı beni koronavirüsten de korur' diye düşünmesin'

Gelen son dakika haberlerine göre 'İnsanlar, 'grip aşısı beni koronavirüsten de korur' diye düşünmesin'SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Farmakoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Mert Vural, "Grip aşısı olunca koronavirüsten korunmuş olmuyoruz.

15.08.2020 10:52 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:04

'İnsanlar, 'grip aşısı beni koronavirüsten de korur' diye düşünmesin'

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Farmakoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Mert Vural, "Grip aşısı olunca koronavirüsten korunmuş olmuyoruz. Vatandaşlarımızın net şekilde bilmesi lazım; yalancı bir güvene girilmemesi lazım. 'Grip aşısı oldum, artık bu sene koronavirüs geçirmem' veya 'bu aşı beni koronavirüsten de korur' diye düşünmemesi lazım. Grip aşısı bizim o dönemde koronavirüs enfeksiyonu olup, koronavirüsü daha ağır geçirmemizi engeller" dedi.

Doç. Dr. Vural, DHA'ya yaptığı açıklamada grip aşının mevsimsel gribe karşı korunmak için genellikle eylül ayından itibaren aralık sonuna kadar yılda bir defa yapıldığını söyledi. Vural, "Ama genellikle nisan-mayıs ayına kadar mevsimsel gripler uzayabiliyor, mart ayının sonuna kadar yapılmasını tavsiye ediyorum. Özellikle risk grubunda olan 60 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan hastalarda veya kanser hastalarında, sağlık personelinde grip aşısının yapılmasını öneriyoruz. Daha önce grip aşısı olup alerji olan kişilerde dikkat etmek gerekiyor. 'Şu grup grip aşısı olmasın' diyemiyoruz; ama aile hekimine danışıp grip aşısı olunmasında fayda var" dedi.

'GRİP AŞISI OLDUM, O SENE GRİP OLMAYACAĞIM' DİYE BİR KURAL YOK'

Vural, grip aşısı olanların o yıl içinde tekrar grip olabileceğini belirterek, "Grip aşısı olduktan sonra o sene boyunca grip olmayacağım' diye bir kural yok. Grip aşısı bir öncesi senenin grip salgını yapan suçlarından o sene oluşturularak üretiliyor. Yeni bir suç gelirse yani tekrar bir mutasyona uğrarsa o grip aşısı bir önceki senenin suçlarından üretildiği için sizi korumuyor, hastalığı geçirmemizi engellemiyor. Grip aşısı olduktan sonra da tekrar grip enfeksiyonu olabilirsiniz. Belki daha yoğun, ağır geçirmezsiniz; ama 'grip aşısı oldum o sene grip olmayacağım' diye bir kural yok" diye konuştu.

'GRİP AŞISI KORONAVİRÜSE KARŞI KORUMAZ'

Doç. Dr. Vural, güz döneminde koronavirüs ile gribin karışma ihtimaline de değinerek, "Daha önemlisi grip aşısı olduktan sonra 'ben koronavirüs enfeksiyonu geçirmeyeceğim' diye bir durum kesinlikle söz konusu değil. Grip aşısı dediğim gibi bir önceki seneki suçlara karşı koruyor, koronavirüse karşı hiç korumuyor. İlk çıktığı anlarda belki yeteri kadar grip aşısı gelemeyebilir. O noktada önce risk grubunun yaptırması, tedarikin oturmasıyla önerilen kişilerin yapması önemli olacaktır. Kalabalık ortamlarda çalışanların da grip aşısı olmasında özellikle bu sene fayda olacaktır" dedi.

'YALANCI GÜVENE GİRİLMEMESİ LAZIM'

Koronavirüs ile grip virüsünün birbirinden çok farklı olduğunu kaydeden Vural, "Grip aşısı olunca koronavirüsten korunmuş olmuyoruz. Vatandaşlarımızın net şekilde bilmesi lazım; yalancı bir güvene girilmemesi lazım. 'Grip aşısı oldum, artık bu sene koronavirüs geçirmem' veya 'bu aşı beni koronavirüsten de korur' diye düşünmemesi lazım. Grip aşısı bizim o dönemde koronavirüs enfeksiyonu olup, koronavirüsü daha ağır geçirmemizi engeller. Ağır grip geçirip diğer enfeksiyonlara açık hale gelebiliyoruz. Yani bizi, aynı anda koronavirüs enfeksiyonu olursak daha ağır geçirmemizi engelleyecektir. 'Ama grip aşısı oldum koronavirüse karşı koruyuculuğu vardır' diye kesinlikle düşünmemek lazım" diye konuştu.

'BU YIL GRİP AŞISINA DÜNYADA İLGİ FAZLA OLACAK'

Piyasada grip aşısının olmadığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Vural, şunları söyledi;

"Firmalar Dünya Sağlık Örgütü ve otoritelerden izin almaktadırlar. Ondan sonra tekrar piyasaya verilecektir. Bu yılki problem koronavirüsün mevsimsel virüs ile çakışmaması için grip aşısına dünyada ilgi fazla olacaktır. Her ülke geçen senelere göre daha fazla grip aşısı almaya çalışacaktır. Grip aşısı üreten firma sayısı da kısıtlı olduğu için tüm dünyada kendileri kapasitelerini artırsalar da ilk başlarda yetmeyebilir. İlk aylarda tedarikinde belli problemler olabilir. Ama bu noktada da Sağlık Bakanlığı aşının tedarikini düzenleyecektir. İlk dönemde belki tedarikte bu yılki durumdan dolayı ve dünyadan gelecek olan yoğun istekten dolayı belli bir aksaklık olsa bile ilerleyen süreçte o noktalar da rutine binecektir. Bunun için şu dönemde önceliği riskli hastalara vermemizde fayda olabilir."

'MASKE VE MESAFENİN KORUYUCULUĞU AŞIDAN YÜKSEK'

Vural, maske ve mesafe kuralının önemine dikkat çekerek, "Hem yalancı güvenden kaçmamız hem de biraz 'alıştık' diyerek tedbirleri bırakmamak lazım. Koronavirüs ile ilgili aşı çalışmaları yürüyor. Ama kliniğe yansımış bir aşı yok. Tedavilerde kullanılan ilaçlarda bir yol alındı. Yine de önemli olan virüse yakalanmamak. O noktalarda da mesafeye, maskeye, el hijyenine dikkat etmemiz lazım. Yapılan bazı çalışmalar diyor ki; maske ve mesafenin koruyuculuğu o kadar yüksek ki aşı bekliyoruz ya biz gelecek aşılardan bile maske mesafe koruyuculuğu daha yüksek" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika gündem: ANKARA 'İnsanlar, 'grip aşısı beni koronavirüsten de korur' diye düşünmesin'

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim Güncel
Tebdili kıyafetle hastaneleri denetleyen Şanlıurfa Valisi konuştu: İddiaları araştırmak için böyle denetledim
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı Güncel
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz Politika
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım 3. Sayfa
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi Yaşam
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok
Ece Seçkin'den çok konuşulacak meydan okuma: Ben zaten dünya starıyım ama dünyanın haberi yok
Giresunlu işletmeciden inek sütüne rakip olacak girişim! Fındığın sütünü çıkardı
Giresunlu işletmeciden inek sütüne rakip olacak girişim! Fındığın sütünü çıkardı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı
Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi 'pes' dedirtti
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti
Mücadele devam ediyor! MasterChef Türkiye'nin 13. ana kadro yarışmacısı da belli oldu
Mücadele devam ediyor! MasterChef Türkiye'nin 13. ana kadro yarışmacısı da belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Ali Babacan Aylin Nazlıaka Aleksandr Lukaşenko Abdurrahman Dilipak
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Yeşim Salkım Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Erol Bulut Tamer Tuna Süleyman Seba Malcolm Thomas
Daha Fazla Genç Kaza Ağustos Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: ANKARA 'İnsanlar, 'grip aşısı beni koronavirüsten de korur' diye düşünmesin' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 11:04:41. #1.15#
title