Son dakika gündem: Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki atık kağıt toplama deposunda yangın çıktı - Haberler
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Son dakika gündem: Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki atık kağıt toplama deposunda yangın çıktı

Son dakika gündem: Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki atık kağıt toplama deposunda yangın çıktı
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Ankara'da Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde bulunan atık kağıt toplama deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ANKARA (AA) - Ankara'da Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde bulunan atık kağıt toplama deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hurdacılar Sitesi'nde bir atık kağıt toplama deposunda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla söndürülen yangın, depoda hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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