Son dakika gündem: Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
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Son dakika gündem: Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem: Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Altındağ, Kahramankazan ve Polatlı ilçelerinde operasyon düzenledi.

Ekipler 277,5 gram kubar esrar, 108,6 gram metamfetamin, 8,5 gram bonzai, 12 uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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