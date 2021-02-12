Yol kenarında bekleyen kişinin silahla vurulması güvenlik kamerasına yansıdı
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Yol kenarında bekleyen kişinin silahla vurulması güvenlik kamerasına yansıdı

12.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:51

Başkentte başka bir kişiye yönelik silahlı saldırı sırasında yolda bekleyen kişinin isabet eden kurşunla vurulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Başkentte başka bir kişiye yönelik silahlı saldırı sırasında yolda bekleyen kişinin isabet eden kurşunla vurulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

S.K. ve A.Y, alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları akrabaları M.K'ye 5 Şubat'ta Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1898. Sokak'ta silahla ateş açtı.

Bu sırada sokakta bulunan İbrahim Daşçı'nın yaralandığı ve yere yığıldığı anları güvenlik kamerası kaydetti.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Daşçı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında kiralık motosiklet kullandıkları belirlenen zanlılar, polis tarafından yakalanarak Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yol kenarında bekleyen kişinin silahla vurulması güvenlik kamerasına yansıdı
Yol kenarında bekleyen kişinin silahla vurulması güvenlik kamerasına yansıdı
Yol kenarında bekleyen kişinin silahla vurulması güvenlik kamerasına yansıdı
Yol kenarında bekleyen kişinin silahla vurulması güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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