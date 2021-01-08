Son dakika gündem: Ankara'da yakalanan FETÖ firarisi 2 emniyet müdürü tutuklandı

ANKARA'da, saklandıkları örgüt evinde yakalanan FETÖ firarileri eski 1'nci sınıf Emniyet Müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski 1'nci sınıf Emniyet Müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba'yı, önceki gün saklandıkları örgüt evinde yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, bugün Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren Dikici ve Erbaba, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Dikici ve Erbaba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN