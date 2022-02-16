Son dakika gündem: Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika gündem: Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA, Cankut Taşdan - Güncel
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Son dakika gündem: Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 68 bin 556 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 68 bin 556 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keçiören ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 68 bin 556 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Uyuşturucu, Güncel, Haberler

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