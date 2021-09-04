Son dakika gündem: Ankara'da trafik ışıklarının çalışmadığı öne sürülen kavşakta kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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Son dakika gündem: Ankara'da trafik ışıklarının çalışmadığı öne sürülen kavşakta kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika gündem: Ankara'da trafik ışıklarının çalışmadığı öne sürülen kavşakta kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Demir - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, trafik ışıklarının çalışmadığı öne sürülen kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, trafik ışıklarının çalışmadığı öne sürülen kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. 

Kaza, saat 16.30 sıralarında Birlik Mahallesi Doğukent Caddesi'nde meydana geldi. Mamak yönüne giden Anıl B. yönetimindeki 6 BVS  061 plakalı motosiklet, sol şeritten kavşağa giriş yaptığı sırada, aynı yönde yolun orta şeridinden 451'inci Cadde'ye dönmek için sola manevra yapan 06 CIU 746 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası Anıl B. ile beraberindeki Elif A. motosikletten düşerek yerde hareketsiz kaldı. Otomobilde bulunan kimliği belirsiz 2 kişi de yaralandı. 

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anıl B.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Elif A. ile otomobildeki diğer 2 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı halde hastaneye getirilen Elif A. da yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan kazanın yaşandığı kavşaktaki trafik ışıklarının çalışmadığı öne sürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Son dakika gündem: Ankara'da trafik ışıklarının çalışmadığı öne sürülen kavşakta kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika gündem: Ankara'da trafik ışıklarının çalışmadığı öne sürülen kavşakta kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika gündem: Ankara'da trafik ışıklarının çalışmadığı öne sürülen kavşakta kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Demir

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