Son dakika gündem: Ankara'da taciz iddiası nedeniyle uyardığı kişilerce bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Ankara'da taciz iddiası nedeniyle uyardığı kişilerce bıçaklanan genç hayatını kaybetti

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Ankara'da taciz iddiası nedeniyle uyardığı kişilerce bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün akşam saatlerinde alkollü oldukları iddia edilen bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün akşam saatlerinde alkollü oldukları iddia edilen bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle'deki bir Alışveriş Merkezi önünde, bir grubun sözlü ve fiziksel tacizine uğradıklarını iddia eden 2 genç kız, olay yerinden geçen 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan'dan yardım istedi.

Alkollü oldukları öne sürülen grubu uyaran Kılıçdoğan ile gruptakiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Haydarcan Kılıçdoğan, Y.S. (17) ile M.T. (17) tarafından bıçakla yaralandı.

Ağır yaralanan Kılıçdoğan, kaldırıldığı Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.

Olay sırasında bölgedeki bekçilerce yakalanan Y.S. ve M.T, gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
ABD'den Ankara'daki F-35 görüşmesiyle ilgili ilk açıklama: Oldukça verimli geçti

ABD'den Ankara'daki F-35 görüşmesiyle ilgili ilk açıklama: Oldukça verimli geçti

 Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarımsal destekleri açıkladı Açıklaması

Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarımsal destekleri açıkladı Açıklaması

 Haftanın ilk iş günü yağmurla buluşunca, İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Haftanın ilk iş günü yağmurla buluşunca, İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title