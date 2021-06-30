Son dakika gündem: Ankara'da muhtarlık seçimlerinde 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin davada karar
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Son dakika gündem: Ankara'da muhtarlık seçimlerinde 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin davada karar

Son dakika gündem: Ankara'da muhtarlık seçimlerinde 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin davada karar
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Ankara'nın Haymana ilçesinde 31 Mart 2019 muhtarlık seçimleri sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2 kişinin yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde 31 Mart 2019 muhtarlık seçimleri sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2 kişinin yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Fatih Çetingül, maktul Hacı Ali Akçil'in annesi Şefika, babası Galip ve ağabeyi Hasan Akçil ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, önceki celse cumhuriyet savcısının esas hakkında mütalaasını sunduğunu belirterek, buna ilişkin savunma alınacağını söyledi.

Bunun üzerine söz alan sanık Çetingül, olayı kasten işlemediğini, yaşanan gerginliğin etkisinde kalarak istemediği bir sonuçla karşı karşıya kaldığını savundu.

Cinayet işlemesi için kimsenin kendisini yönlendirmediğini iddia eden Çetingül, "Kendimi kaybettiğim için yaptım. Tutuklandıktan sonra cezaevindeki halimi gösteren fotoğrafıma bakabilirsiniz. Kavga sırasında darbedildim. Öldürme amacıyla vurmadım. Keşke yapmasaydım, pişmanım." dedi.

Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre sanık Çetingül, "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz sanık Salih Yavuz ise suçlamalardan beraat etti.

Olayın geçmişi

Haymana'da 31 Mart 2019 seçimlerinde Çaldağ Mahallesi muhtarlığına aday olan Hacı Ali Akçil, seçim günü bıçaklı saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştı.

Oyların sayılmasına saatler kala yaralanan Akçil, muhtar seçildiğini öğrenemeden hayatını kaybetmişti.

Dönemin Çaldağ Mahallesi Muhtarı Salih Yavuz ve damadı Fatih Çetingül, olayın faili olarak yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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