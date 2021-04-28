Son dakika gündem: Ankara'da manevra yapan pikabın çarptığı çocuk yaralandı
Son dakika gündem haberi: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde manevra yapan pikabın çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde manevra yapan pikabın çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kayabükü Mahallesi'nde tarım arazisinde R.E'nin kullandığı 34 ZA 7527 plakalı pikap, geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki M.E'ye çarptı.
Ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi.
Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak