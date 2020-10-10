Son dakika gündem: Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü (1)
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Son dakika gündem: Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü (1)

10.10.2020 10:18 | Son Güncelleme: 10.10.2020 10:22
Son dakika gündem: Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü (1)

Bir son dakika haberine göre Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü (1)ANKARA'da iki tren kafa kafaya çarpıştı.

Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü (1)

ANKARA'da iki tren kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Ankara'nın Kalecik ilçesinde İncirlik mevkiinde meydana geldi. İki yük treni kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Fatih POYRAZ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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