Son dakika gündem: Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 31 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 3-9 Ocak arasında düzenlenen operasyonlarda 142 bin 700 kaçak muhtelif ve elektronik eşya, 34 bin 25 litre kaçak akaryakıt, 16 bin 797 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje, 210 litre sahte alkollü içki, 214 kilogram kaçak tütün, 2 bin 110 kaçak sigara, 158 puro, 270 sahte bandrol, 844 bin 600 tütün içiminde kullanılan makaron, 46 alkol aroması, 5 sigara sarma makinası, 4 huni ve iki hava kompresörü ele geçirildi.

Operasyonlarda 31 zanlı gözaltına alındı.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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