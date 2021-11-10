Son dakika gündem: Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika gündem: Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 32 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 32 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 1-7 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda, 9 bin 78 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 2 bin 80 paket kaçak sigara, 1405 cinsel içerikli kaçak ürün, 521 litre sahte alkollü içki, 325 puro, 183 kilogram kaçak tütün, 20 kaçak cep telefonu ve 354 bin 900 makaron ele geçirildi.

Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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