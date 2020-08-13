Son dakika gündem: Ankara'da fabrika binasında yangın çıktı Son dakika haberleri: Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bir boş fabrikada yangın çıktı.

Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bir boş fabrikada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Sitesi içerisinde bulunan ve boş olan bir fabrika binasında yangın çıktı.

Yangın, fabrikadan bölgedeki otluk alana da sıçradı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kaynak: AA