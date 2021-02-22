Ankara'da 326 eğitim tesisi için toplu açılış
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Ankara'da 326 eğitim tesisi için toplu açılış

22.02.2021 23:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 23:48
Ankara'da 326 eğitim tesisi için toplu açılış

2020 yıllarında Ankara'da yapımı tamamlanan 326 eğitim tesisi için yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile toplu açılış töreni düzenleneceğini duyurdu.

2020 yıllarında Ankara'da yapımı tamamlanan 326 eğitim tesisi için yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile toplu açılış töreni düzenleneceğini duyurdu. 

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde 2019- 2020 yıllarında yapımı tamamlanan 326 eğitim tesisinin toplu açılış töreni yarın saat 13.00'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile gerçekleştirilecektir. Ankara'ya ve eğitim camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Açıklamanın devamında, açılışı yapılacak tesisler şöyle sıralandı:

"Bu projelerden; 20 anaokulu, 89 ilkokul, 83 ortaokul, 6 imam hatip ortaokulu, 30 Anadolu lisesi, 12 imam hatip lisesi, 21 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 1 güzel sanatlar lisesi, 6 özel eğitim okulu, 4 halk eğitim merkezi, 2 bilim ve sanat merkezi, 2 uygulama oteli, 3 uygulama cami, 1 konferans salonu, 19 atölye, 16 spor salonu, 11 öğrenci pansiyonu tamamlanarak eğitim ve öğretimin hizmetine sunulacaktır."

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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