Son dakika haberi... ANKARA-Ankara'da 2 bin polisle kafe ve restoronlarda denetim
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Son dakika haberi... ANKARA-Ankara'da 2 bin polisle kafe ve restoronlarda denetim

10.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:05

Son dakika haberler... Ankara'da 2 bin polisle kafe ve restoronlarda denetimANKARA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2 bin 223 polisin katılımıyla kafe ve restoranlarda denetim yapıldı.

Ankara'da 2 bin polisle kafe ve restoronlarda denetim

ANKARA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2 bin 223 polisin katılımıyla kafe ve restoranlarda denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda başlatılan dinamik denetim modeli kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. 412 ekip ve 2 bin 223 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı kafe ve restoranlarda incelemelerde bulunuldu. Bu kapsamda Çankaya ilçesinde Park Caddesi'ndeki kafelerde denetim gerçekleştiren ekipler, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodlarını da sorgulayan ekipler, kurallara uymayan kişiler ile iş yeri sahiplerine idari para cezası uyguladı.

Son dakika haberi... ANKARA-Ankara'da 2 bin polisle kafe ve restoronlarda denetim
Son dakika haberi... ANKARA-Ankara'da 2 bin polisle kafe ve restoronlarda denetim
Son dakika haberi... ANKARA-Ankara'da 2 bin polisle kafe ve restoronlarda denetim
Son dakika haberi... ANKARA-Ankara'da 2 bin polisle kafe ve restoronlarda denetim
Son dakika haberi... ANKARA-Ankara'da 2 bin polisle kafe ve restoronlarda denetim
Son dakika haberi... ANKARA-Ankara'da 2 bin polisle kafe ve restoronlarda denetim
Son dakika haberi... ANKARA-Ankara'da 2 bin polisle kafe ve restoronlarda denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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