Son dakika gündem: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı ve 5 kurumdan belge istedi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'li ilaç firmasının Türkiye'de sağlık bürokratlarına rüşvet verdiği iddiasıyla ilgili başlattığı soruşturmada, Sağlık Bakanlığı ve 5 kuruma yazı gönderdi. Başsavcılık, 'Alexion adlı ABD'li firmanın Soliris adlı ilaç için onay almakta zorlandığı, bu nedenle Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle bağlantıları olan bir danışmanla anlaştığı, 2010-2015 yılları arasında firmanın Türkiye'deki bu danışmana 1,3 milyon doların üzerinde ödeme yaptığı, kamu görevlilerine usulsüz ödemelerde bulunularak Alexion isimli ilaç şirketinin 6.6 milyon doların üzerinde kazanç sağladığı, haksız kazançta Türk yasalarına göre suç işleyerek katkıda bulunan kamu görevlileri ve diğer kişilerin bulunduğu' iddialarına ilişkin belgeler istedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA İLACA ONAY VEREN YETKİLİLER SORULDU

Başsavcılık Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği yazıda, Türk mevzuatına göre 'Soliris' isimli ilacın Türkiye'de kullanılmasının Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyonun onayına bağlı bulunduğunun anlaşıldığı belirterek, "Bu ilacın kullanımına onay veren komisyon başkan ve üye veya yetkililerin açık kimlik ve adres bilgilerinin bildirilerek, ilacın kullanımına izin veren komisyon kararının onaylı bir örneğinin gönderilmesi rica olunur" denildi.

MAL VARLIKLARI ARAŞTIRILSIN

E.S.'nin masraf kayıtlarında rumuzla ifade edilen ve kendilerine masraf veya ödeme yapıldığına ilişkin kayıt bulunan 'TEB Gülcan' rumuzlu şahsın Türk Eczacılar Birliği'nde, 'Zeynep Hanım' olarak ifade edilen şahsın ise SGK Personeli oldu görüşü paylaşıldı. TEB Genel Sekreterliği ve SGK Başkanlığı tarafından, kendi çalışanları açısından değerlendirilmesi için suç duyurusu raporları düzenlendi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet