Son dakika gündem: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanması soruşturmasında 44 kişi için gözaltı kararı aldı
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Son dakika gündem: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanması soruşturmasında 44 kişi için gözaltı kararı aldı

02.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:08
Son dakika gündem: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanması soruşturmasında 44 kişi için gözaltı kararı aldı

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanması soruşturmasında 44 kişi için gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanması soruşturmasında 44 kişi için gözaltı kararı aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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