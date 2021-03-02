Son dakika gündem: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanması soruşturmasında 44 kişi için gözaltı kararı aldı
02.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:08
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanması soruşturmasında 44 kişi için gözaltı kararı aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanması soruşturmasında 44 kişi için gözaltı kararı aldı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl