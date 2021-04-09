Son dakika gündem: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılcahamam'daki yangında iş yerleri zarar gören esnafa 15 bin lira yardım yapacak

Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, Kızılcahamam ilçesindeki Kasaplar Çarşısı'nda çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafa, 15 bin lira nakdi yardım yapılmasına karar verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, Kızılcahamam ilçesindeki Kasaplar Çarşısı'nda çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafa, 15 bin lira nakdi yardım yapılmasına karar verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin nisan ayı ikinci oturumu, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.

Belediye Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan toplantı, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Geçen oturumunda yapılan seçimde kendisini tekrar Birinci Başkanvekili olarak seçen meclis üyelerine teşekkür eden Ünal, başkanlık yazılarını ve gündemdeki maddeleri oylattı.

Ünal, Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesi'ndeki Kasaplar Çarşısı'nda dün sabah saat 05.00 civarında çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafa, 15 bin lira nakdi yardım yapılmasını ilişkin ABB Başkanlık makamının oluru ile hazırlanan teklifi, oylamaya sundu.

Teklif, mecliste grubu bulunan AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Söz konusu önergeye ilişkin söz alan CHP'li meclis üyesi Ertan Işık, Kızılcahamam Belediyesinin iş yeri zarar gören esnaf için yetki devri yapması halinde Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni iş yerlerini 3 ay içinde yaparak teslim edebileceğini ifade etti.

Işık'a cevap veren Ünal da gün içerisinde bölgeye gittiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının esnafın yaralarını sarmak için Kızılcahamam Belediyesi ile ortak çalışma başlattığını belirterek, oy birliğiyle kabul edilen önergenin anlamlı olduğunu ifade etti.

Özel Halk Otobüsü esnafına nakdi yardım yapılacak

Ünal, ABB Başkanlık yazısıyla yeni tip koronavirüs nedeniyle yolcu sayısı azalan Özel Halk Otobüsü esnafına nakdi yardım yapılmasını içeren teklifi de oylamaya sundu.

Oy birliğiyle kabul edilen teklif hakkında söz alan MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, toplu taşıma esnafına yönelik yapılan yardımları her zaman olduğu gibi bugün de desteklediklerini belirterek, önergeyi hazırlayan belediye bürokratlarının meclisi bilgilendirmeden son dakikalarda meclise teklifte bulunmalarına tepki gösterdi.

Önergenin hukuki bir zemine oturtularak ele alınması gerektiğine dikkati çeken Ilıkan şunları söyledi:

"Bürokrat arkadaşların meclisi yönetme heveslerinden vazgeçmeleri lazım. Böyle önemli bir karar için meclise son dakika bir şey gelmez. Önergeyi hazırlayan genel müdür ya da bürokrat arkadaş masasından kalkar gelir meclis gruplarını bilgilendirir. Meclisin hükmüne saygıları yoksa gelir kendi gruplarını bilgilendirirler. O grup başkanları da bizi bilgilendirir. Böyle esnafa destek verilmesini içeren bir konu olmasaydı biz buna ret oy kullanırdık."

Başkanlık yazılarının ardından gündem maddelerini ve komisyon raporlarını oylamaya sunan Ünal, meclisin nisan ayı üçüncü oturumunun yarın saat 11.00'de yapılacağı ifade ederek, oturumu kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay