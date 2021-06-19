Son dakika haber... Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı

Son dakika haber: Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde, kamyonun devrilmesinin ardından farklı noktalarda meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde, kamyonun devrilmesinin ardından farklı noktalarda meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 YK 468 plakalı kereste yüklü kamyon, Sapanca Kırkpınar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilmenin etkisiyle otoyolun aynı bölgesinde bir otobüs, bir kamyon, 2 tır ve 8 otomobilin karıştığı kazalar meydana geldi.

Kazalarda yaralanan 3 kişi, haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Trafik ve Karayolları ekipleri, kazalara karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

Kazalar nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, otoyolun İstanbul istikametinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci