Son dakika haber... Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde, kamyonun devrilmesinin ardından farklı noktalarda meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde, kamyonun devrilmesinin ardından farklı noktalarda meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 YK 468 plakalı kereste yüklü kamyon, Sapanca Kırkpınar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilmenin etkisiyle otoyolun aynı bölgesinde bir otobüs, bir kamyon, 2 tır ve 8 otomobilin karıştığı kazalar meydana geldi.

Kazalarda yaralanan 3 kişi, haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Trafik ve Karayolları ekipleri, kazalara karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

Kazalar nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, otoyolun İstanbul istikametinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi.

Son dakika haber... Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı
Son dakika haber... Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı
Son dakika haber... Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı
Son dakika haber... Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı
Son dakika haber... Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin ayak sesi mi? Uzman isimden yüreklere su serpen sözler
Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin ayak sesi mi? Uzman isimden yüreklere su serpen sözler
İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem
A Haber spikeri İstanbul'u sallayan depreme canlı yayında yakalandı
A Haber spikeri İstanbul'u sallayan depreme canlı yayında yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Boris Johnson Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Müge Anlı Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cristiano Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 19:57:05. #1.16#

title