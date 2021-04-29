Son dakika haberi: Koronavirüs hastası, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi
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Son dakika haberi: Koronavirüs hastası, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

Son dakika haberi: Koronavirüs hastası, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi
Demirören Haber Ajansı / Tugay BEKTAŞ - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: DÜZCE'de, koronavirüs tedavisi gören Nursel Duman (43), durumu ağırlaşınca ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

DÜZCE'de, koronavirüs tedavisi gören Nursel Duman (43), durumu ağırlaşınca ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde koronavirüs tedavisi gören Nursel Duman, durumu ağırlaşınca Ankara Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Düzce Üniversitesi stadına inen helikopter, Nursal Duman'ı alarak Ankara'ya götürmek üzere havalandı.İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, "Sağlık Bakanlığımız 7/24 acil sağlık hizmetlerinde her türlü ulaşım aracıyla ülkemizde yaşayan herkese bu hizmetleri sunuyor. İnşallah bu hastamızda Ankara Şehir Hastanesi'ne şifa bulmak için ulaştırılacak. Hastamız 43 yaşında. Koronavirüs nedeniyle akciğerlerinde hasar oluştu ve yaşam destek ünitesine bağlı. Bu kapsamda ileri tetkik ve tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi'yle görüşülüp organize edildi" dedi.


Son dakika haberi: Koronavirüs hastası, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi
Son dakika haberi: Koronavirüs hastası, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi
Son dakika haberi: Koronavirüs hastası, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi
Son dakika haberi: Koronavirüs hastası, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi
Son dakika haberi: Koronavirüs hastası, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tugay BEKTAŞ

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