Son dakika gündem: Amasya Valisi Masatlı'dan polis ve jandarma personeline yeni yıl ziyareti

Son dakika gündem haberi... Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yeni yıl dolayısıyla Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyonunda görev yapan emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yeni yıl dolayısıyla Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyonunda görev yapan emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

Masatlı'ya ziyaretinde Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk eşlik etti.

Kontrol noktasındaki polis ve jandarma personelinin yeni yılını kutlayan Masatlı, buradaki faaliyetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Masatlı, fedakarca yapılan işi önemsediğini dile getirerek, "Cansiparane çalışıyorsunuz. Allah kaza bela vermesin, güç kuvvet versin. Sizin ve ailelerinizin yeni yılını kutluyor, sağlık diliyorum." dedi.

Masatlı, daha sonra personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan