Son dakika gündem: Amasya Valisi Masatlı'dan polis ve jandarma personeline yeni yıl ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Amasya Valisi Masatlı'dan polis ve jandarma personeline yeni yıl ziyareti

31.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:16
Son dakika gündem: Amasya Valisi Masatlı'dan polis ve jandarma personeline yeni yıl ziyareti

Son dakika gündem haberi... Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yeni yıl dolayısıyla Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyonunda görev yapan emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yeni yıl dolayısıyla Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyonunda görev yapan emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

Masatlı'ya ziyaretinde Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk eşlik etti.

Kontrol noktasındaki polis ve jandarma personelinin yeni yılını kutlayan Masatlı, buradaki faaliyetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Masatlı, fedakarca yapılan işi önemsediğini dile getirerek, "Cansiparane çalışıyorsunuz. Allah kaza bela vermesin, güç kuvvet versin. Sizin ve ailelerinizin yeni yılını kutluyor, sağlık diliyorum." dedi.

Masatlı, daha sonra personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Cahit Özkan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Fatih Terim Güven Yalçın Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Maltepe Futbolcu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Amasya Valisi Masatlı'dan polis ve jandarma personeline yeni yıl ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 14:22:09. #1.14#
title